Personalidades desembarcam em Trancoso para o Réveillon

Ano-Novo VIP

Foto: André Ligeiro / Divulgação

A cada verão, Trancoso se consolida como o hotspot nacional no Réveillon. Para a próxima virada, ocorre à boca pequena o nome de Leonardo DiCaprio por lá. Com alugueis que chegam à casa dos R$ 300 mil por uma semana no paraíso, as noites têm sido animadas na Bahia.

Os casais Carol Celico e Eduardo Scarpa, Lala Rudge e o empresário Bruno Khouri, além de ACM Neto, Ricardo Almeida, Wanderley Nunes e Bruno Rezende marcaram presença na Welcome Trancoso, festa da agência Haute que deu a largada na semana de festejos. Apenas para convidados, a baladinha contou com menu assinado pelo chef Roberto Ravioli e foi realizada na Pousada Estrela d'Água — queridinha do jet set.



Confira fotos do pessoal que passou por lá:

Bruno Khouri e Lala Rudge Foto: André Ligeiro / Divulgação

ACM Neto Foto: André Ligeiro / Divulgação

Bel Pimenta Foto: André Ligeiro / Divulgação

Bruno Garfinkel Foto: André Ligeiro / Divulgação

Bazinho Ferraz Foto: André Ligeiro / Divulgação

Adriana Vieira e Dudu Massa Foto: André Ligeiro / Divulgação

Alvarinho Garnero Foto: André Ligeiro / Divulgação

Bruno Rezende Foto: André Ligeiro / Divulgação

Bruno Rudge Foto: André Ligeiro / Divulgação

Bruno Setubal e Paula Drumond Foto: André Ligeiro / Divulgação

Bruno Dias e Natalia Fusco Foto: André Ligeiro / Divulgação

Daphne Gargitter e Andre Clemente Foto: André Ligeiro / Divulgação

Karol Siqueira Foto: André Ligeiro / Divulgação

Diogenes Queiroz Foto: André Ligeiro / Divulgação

Fabio Rosochansky e Dani Cabrera Foto: André Ligeiro / Divulgação

Flavia Gozoli Foto: André Ligeiro / Divulgação

Felipe Hatab e Larissa Richa Foto: André Ligeiro / Divulgação

Felipe Frederico e Henrique Curt Foto: André Ligeiro / Divulgação

Francesca Monfrinatti e Marcelo Maksoud Foto: André Ligeiro / Divulgação

Joao Marcos Calfat e Juliana Barbeiro Foto: André Ligeiro / Divulgação

Lou Montenegro e Alvaro Garnero Foto: André Ligeiro / Divulgação

Karina Fischer e Dante Cobucci Foto: André Ligeiro / Divulgação

Luiza Almeida e Ricardo Goldfarb Foto: André Ligeiro / Divulgação

Luciana e Alessandro Arcangeli Foto: André Ligeiro / Divulgação

Marcelo Pastore e Rafael Milan Foto: André Ligeiro / Divulgação

Manu Parente Foto: André Ligeiro / Divulgação

Maria Flavia Tidei e Pedro Ivo Brito Foto: André Ligeiro / Divulgação

Mannu Carvalho e Marisa Clermann Foto: André Ligeiro / Divulgação

Michelle Jamur, Wanderley Nunes e Thiago Straub Foto: André Ligeiro / Divulgação

Ricardo Almeida Foto: André Ligeiro / Divulgação

Roberto Ravioli Foto: André Ligeiro / Divulgação

Rodrigo Lampreia Foto: André Ligeiro / Divulgação

