Porto Alegre se despede do The Anchor Burger em evento no Complex Skatepark

O clima de festa e verão que tomou conta do Complex Skatepark na quarta-feira (21/12) até disfarçava um evento de despedida. Um dos espaços mais descolados de Porto Alegre foi o escolhido para desejar boa viagem ao casal Camila Antunes da Cunha e Pedro Spina Assis, que deixam os trabalhos à frente do The Anchor Burger para uma temporada de especialização na Itália.

— Os avós do Pedro vieram da Itália, e, inclusive, têm uma cantina em Porto Alegre. Ele sempre teve vontade de ir para a terra dos avós. Então, eu vou para me aprofundar mais nos doces e ele vai pelo salgado — comenta Camila, que também comanda a empresa Doce Formiga.

A ideia da dupla é ficar sete meses por lá, mas, se as coisas darem certo, podem até estender a estadia.

Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Para a noite de despedida, um hambúrguer especial foi preparado com pão de pretzel, maionese caseira, rúcula, burguer bovino, queijo colonial e pancetta.

E a pista de skate colorida que chamou a atenção do pessoal? É obra de uma parceria com a Oden, que coloriu o ambiente ao estilo Califórnia.

Camila Antunes da Cunha e Pedro Spina de Assis Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Pedro Petersen, Gustavo Maders e Andressa Martins Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Fabiana Leite Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Flavia Coelho e Matheus Pinto Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Carolina Barbisan Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

