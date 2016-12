Porto-alegrenses dão dicas de destinos para curtir o verão

No Brasil e no Exterior

Começou a temporada de veraneio, e as ruas da cidade ficaram mais vazias. A coluna pediu dicas de destinos e programas legais para quatro mulheres que moram em Porto Alegre e curtem a temporada ao seu estilo. Inspire-se para as suas próximas férias de verão.



Jurerê Internacional, por Carmen Ferrão

Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Para badalar: recomendo almoçar no La Serena Cuisine & Lounge e pedir um risoto de camarão com limão siciliano. De noite, jantar e tomar um drink no Donna Dinning – que, após as 23h, tem balada com o DJ da casa, um programa sempre muito divertido.

Promessa para a temporada: Sky, bar temático a 40 m de altura.

Pé na areia: adoro ir à praia do Forte, vizinha de Jurerê Internacional, e comer ostras da minha própria criação, o que faço como hobby mesmo, tipo pé na areia, com uma boa caipirinha.

Para descansar: gosto de curtir os amigos na minha casa, é sempre um enorme prazer. É lá que também encontroo sossego e a tranquilidade para renovar energias para o próximo ano.







Miami, por Bruna Tramontina

Foto: Rafael Torres Atz / Divulgação

Com tradição não se brinca: amo o brunch do Biltmore Hotel. Além de ser um dos poucos de Miami que servem champanhe, é o mais rico na parte gastronômica.

Para almoçar: recomendo o Garcias, restaurante charmoso, com vista lindíssima para o Miami River. É bem típico dos locais, com pouco turista. A dica é pedir os crabs, que são maravilhosos, e é divertido abri-los.

Para curtir em família: assista a um jogo do Miami Heat. É mais do que um jogo, é um espetáculo, e a Airlines Arena é lindíssima.

Fora do roteiro tradicional: acho bacana alugar um carro e dar um passeio por Brickell, Keybiscane, Coral Gables. São lugares lindos que fogem do óbvio de Miami Beach. Eu adoro!







República Dominicana, por Mariella Stock

Foto: Adriana Franciosi / Agencia RBS

Imperdível: passear pela Zona Colonial, encantadora por sua história, e os hotéis e restaurantes variados, onde você prova a típica comida criola, ou os muitos restaurantes italianos, franceses e peruanos da mais alta qualidade.

Onde curtir a música latina: às segundas, recomendo bailar salsa e merengue em Jet Set com música ao vivo.

Pé na areia: passe uma tarde na praia de Boca Chica e desfrute um pescado com tostones. Entre as várias opções de restaurantes, recomendo o Boca Marina, Neptuno e St Tropez.

Fora do roteiro tradicional: passe um dia maravilhoso no Parque Ecológico Olhos Indígenas, em Punta Cana, passeio não muito divulgado, mas é um dos mais lindos com água doce.







Punta del Este, por Ingrid de Kroes

Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Point tradicional: gosto muito de Manantiales. Tem muitas lojinhas transadas para percorrer e também o Fish Market, que tem uma lula na brasa que é de comer ajoelhada de tão boa, superbom para um almoço mais tarde... De sobremesa, bem em frente, tem a sorveteria Volta, melhor sorvete de Punta! Amo esse lugar!

Um almoço tranquilo: costumo frequentar o Café Flô para um almocinho tranquilo com um vinho branco. É lugar descolado, com vista para o mar, e tem pratos deliciosos como o sanduíche de pão ciabata com ovos mexidos e o salmão defumado e omelete de caviar. Sem falar da sobremesa torta Flô, brownie, doce de leite e marshmallow. Incrível!