Posh Club abre sua 10° temporada em Jurerê Internacional

10 anos

A Posh Club deu início a mais uma temporada de verão! Desta vez, a casa noturna, conhecida como uma das mais sofisticadas do país, comemora 10 anos em Jurerê Internacional — o que pede ainda mais festa.

A abertura foi no domingo (25/12) com a festa Grand Opening, embalada por Edo Almeida, Rô Trombini e pela clássica dobradinha Edo Krause e Pedro Freitas, sócios da casa, que receberam durante o set o DJ Alok. Para a festa não faltou diversão e sofisticação, marcada por um ambiente redecorado pelo renomado arquiteto Marcelo Salum.

Ex-BBB Ana Carolina Madeira esteve na Grand Opening da Posh Club Foto: Ângelo Santos

A noite contou ainda com atrações, como a abertura do teto ao som da música One More Time (Daft Punk), com direito a fogos de artifício, e o momento "Vila Mix", recheado de música sertaneja com um toque de e-music, já no final da festa, com a casa ainda cheia.

Liliana Vieira e o DJ português Pete Tha Zouk, que recentemente anunciaram noivado, também passaram por lá Foto: Ângelo Santos

Na terça-feira (27/12), o Jimmy'z, de Mônaco, assina a festa que traz como atração especial o DJ internacional Carmine Sorrentino. Na quarta-feira (28/12), será a vez dos DJs franceses Nico de Andrea e Mitch LG comandarem a noite, e, na quinta-feira (29/12), a atração internacional será o DJ francês Tito.

A última festa de dezembro será realizada na sexta-feira (30/12). O agito ficará por conta do Baôli, famoso club de Cannes, e trará os DJs internacionais Ange Palmer e Watermat, franceses, e o americano Gil Martin, além dos brasileiros Erico Bohrz e Paulo Freitas.

A temporada da Posh Club continua em 2017 a partir do dia 1° de janeiro e segue até abril.

Leia mais:

Agência de entretenimento Business for Fun realiza festa de Natal na Casa NTX

Radisson Porto Alegre oferece pacotes especiais para as festas de final de ano

Seninha assina cardápio japonês no Tommy Bistrô, em Punta Del Este