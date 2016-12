Posh Club, em Jurerê, recebe festa assinada pelo L'Arc Paris

Exclusividade e sofisticação

Na quarta-feira (28/12), a Posh Club recebeu uma festa assinada pelo badalado club L'Arc Paris, famoso na cidade luz. As atrações principais da noite foram os DJs Mitch LG e Nico de Andrea, residente do L'Arc Paris.

Marcio Escher Foto: Angelo Santos / Divulgação

Localizada em Jurerê Internacional, um dos destinos mais exclusivos do litoral brasileiro, a Posh — dos sócios André Sada, Doreni Caramori, Edo Krause, Eduardo Gutierrez, Leo Ribeiro e Pedro Freitas — é consolidada como a casa noturna mais premium do Brasil.

A abertura da 10° temporada do espaço foi no domingo de Natal (25/12) e as festas por lá seguem até abril.

