Radisson Porto Alegre oferece pacotes especiais para as festas de final de ano

Tchau, 2016

O Radisson Porto Alegre pensou em um projeto de final de ano para quem quer aproveitar o combo ceia e hospedagem. A ideia é fazer com que os hóspedes se sintam em casa durante as comemorações.

Para a ceia de Natal, os chefs irão preparar um cardápio com ceasar salad, mousse salgado e carpaccio de abacaxi com hortelã de entrada. Como pratos principais, serão oferecidos peru assado, tender, lombo de meca ao molho Don Pallessi e massa ao molho funghi. Para a sobremesa, doces tradicionais como a torta Marta Rocha, figo e abóbora em calda, e opções como mousse de uva, torta de chocolate e torta de limão.

E para quem prefere passar o Réveillon no hotel, a entrada será com salada imperial, um mix de folhas com nozes carameladas e morangos ao molho de iogurte. Para o prato principal, o cliente terá três opções de pedido: carré de cordeiro com purê de mandioquinha, salmão belle meuniere acompanhado de purê de batata e legumes ou filé ao molho de vinho acompanhado por risoto de tomate seco e rúcula. A sobremesa será o petit gateau.

