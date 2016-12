Réveillon da Privilège, em Xangri-Lá, traz Felguk para atração principal

Em grande estilo

A badalada Privilège, em Xangri-Lá, promete um dos Réveillons mais animados das praias gaúchas. Com pista de dança preparada para atender grandes shows, o espaço contempla bares, camarotes, ilha gastronômica e backstage assinado pela Set Atlântida, clube super premium do Litoral.

Os DJ¿s Felipe Lozinsky e Gustavo Rozenthal, produtores musicais brasileiros de música eletrônica que formam a dupla conhecida mundialmente como Felguk, são a grande atração da virada. Eles já remixaram Celebration, da Madonna — e abriram todos os shows da última turnê da cantora no Brasil —, além das músicas Club Can¿t Handle Me, do rapper Flo Rida, com participação de David Guetta, e The Time, do grupo The Black Eyed Peas. Também já estiveram entre os cem melhores DJ's do mundo por cinco vezes.

Além de Felguk, estão confirmados para a noite o DJ residente Guz Zanotto e a banda gaúcha Se Ativa.

