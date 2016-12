Scheila Vontobel, Miltinho Talaveira e Vanessa Pilz dão dicas para o verão em Punta del Este

#dicasdepunta

Chegou o dia de pegarmos a estrada rumo a Punta del Este para cobrir os principais eventos da temporada! Vamos às indicações de Miltinho Talaveira, Scheila Vontobel e Vanessa Pilz:



"Chegar em Punta e dar um pivô no cassino do Conrad, fazer check-in e um post no Snap e no Instagram. E, se estivermos num grupo animado, as melhores horas sempre chegam na madrugada, depois de uma balada, pois as apostas ficam mais divertidas e incleeeveland. E depois se jogar no desayuno para uma surra de gostosuras." (Miltinho Talaveira)



"Nunca deixo de ir no Café Flo na Barra: lugar de gente bonita e transada – sem falar nas delícias. Adoro a torta Flo." (Scheila Vontobel)



"Minha dica para quem passa o Ano-Novo em Punta é não perder o pôr do sol mágico que a Casa Pueblo nos presenteia. A casa do artista Carlos Paez Vilaró, embora muitos não saibam, tem um hotel com restaurante aberto ao público, que ainda pode ser o local para o fim de tarde perfeito. Como uma amante da carne uruguaia, indico apreciar uma boa parrillada! Como as do El Palenque e do EL Novillo Alegre. Ah, não esquecendo do clássico Lo de Tere!" (Vanessa Pilz)



