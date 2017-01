16ª Jornada da Acors será em março, no Wish Serrano Resort e Convenções

Serra gaúcha

Wish Serrano Resort e Convenções será palco da Jornada da Acors Foto: Wish Serrano Resort & Convention / Divulgação

De 17 a 19 de março, o Wish Serrano Resort e Convenções será palco da 16ª Jornada da Associação de Colunistas Sociais do Rio Grande do Sul (Acors). Os debates do encontro terão como tema central A Coluna Social e as Redes Sociais, enfocando este novo momento do jornalismo especializado.

A programação inclui ainda um circuito pelos melhores restaurantes do eixo Gramado – Canela, como o Containner Bistrot e Galangal, em Canela, Spazio Due, no Wish Serrano, e Soltana Tragos e Cocinas, na Villa Sérgio Bertti.



