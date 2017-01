Adriane Galisteu passa férias em Punta del Este com a família

Descanso no Uruguai

A apresentadora Adriane Galisteu está entre as brasileiras que escolhem passar parte do verão em Punta del Este. Com o filho, Vittorio, e o marido, Alexandre Iódice, a bela distribui charme e simpatia por onde passa. Gentil e acessível, já é conhecida dos hóspedes do Enjoy Conrad, que pedem fotos e selfies (já reparou que ninguém mais pede autógrafo?).

Diariamente, Galisteu corre oito quilômetros na orla da Praia Mansa, afora o treino matinal na academia do hotel. Depois de liberar endorfina, aproveita para pular na piscina e curtir o dia em família.

Entre os lugares preferidos dela por lá, estão José Ignacio e La Barra, onde Vittorio brinca na parede de escalada.



