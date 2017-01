Boa notícia

A notícia é boa para os gaúchos que amam o Uruguai: a empresa Amaszonas Línea Aérea começa a voar em março diariamente entre Porto Alegre e Montevidéu. Os aviões Bombardier, do Canadá, são a jato e contam com 50 lugares. O Ministério do Turismo fará a comunicação oficial em fevereiro.

