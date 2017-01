André Abujamra apresenta espetáculo no Theatro São Pedro

Turnê internacional

O grande nome da cena artística André Abujamra voltou a Porto Alegre com turnê internacional para participar de mais uma edição do Porto Verão Alegre. O espetáculo O Homem Bruxa foi apresentado na última terça-feira (10/01) com o Theatro São Pedro lotado. Este é o quarto trabalho solo do artista.

De forma lúdica, Abu dança, atua, faz mágicas e até levita, além de tocar e conversar com todos os instrumentos. O artista é filho do antológico Antônio Abujamra (in memoriam), um dos mentores do teatro moderno na Capital.



