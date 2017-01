Astrólogas participam de bate-papo na Cidade Baixa, em Porto Alegre

Mapas, signos e técnicas

Para quem está na pacata Porto Alegre de janeiro, a sugestão é um programa bem diferente: um bate-papo com as astrólogas Fernanda Pozzebon, Luiza Momo e Vanessa Alves da Fontoura, que será realizado no dia 18 de janeiro, às 19h, no Bonnie Café (Rua Lopo Gonçalves, 176).

Na primeira edição do "Astrologicamente Falando", elas conversam sobre o que é astrologia, sua importância na vida das pessoas, o que se pode saber através de um mapa e suas técnicas. As meninas também prometem falar um pouco sobre os aspectos de luz e sombra de cada signo para matar a curiosidade do público.

O projeto integra a programação de verão do MEME Santo de Casa Estação Cultural e aborda o tema de forma descontraída.

