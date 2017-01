Atlântida recebe Maori Summer Festival neste final de semana

Festa no Litoral

Os empresários Ricardo Morsch, Thiago Bittencourt e Matheus Macedo – representando os grupos More Bass, Green Valley e V1 – são os nomes à frente do Maori Beach Club, uma das mais badaladas casas de eventos do Litoral. O espaço, em Atlântida, já recebeu artistas como os DJ's David Guetta e Steve Aoki, além de Lulu Santos.

Neste sábado (07/01), é a vez do Maori ser palco do Summer Festival, que receberá nas pick ups expoentes da música eletrônica, entre eles, Chemical Surf, Groove Delight, Cat Dealers, Doozie, Vice Society e Slow Motion.

