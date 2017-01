Baile da Vogue está marcado para fevereiro e já tem tema definido

Vogue Brasil

O baile carnavalesco da revista Vogue Brasil virá com tema Lady Zodiac este ano. A folia chique, no Hotel Unique de São Paulo, está marcada para a noite do dia 16 de fevereiro. Como em anos anteriores, promete ser um desfile de celebridades com muitos flashes e holofotes. Já tem gaúcho confirmando presença, e claro que muita gente está na fila de espera por um convite.



