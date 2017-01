Bocão Pegoraro comemora aniversário na Quinta do Bucanero, na Praia do Rosa

Domingo de sol

Lenda do automobilismo gaúcho, Cezar "Bocão" Pegoraro comemorou seu aniversário em petit comité no último domingo (08/01), na Pousada Quinta do Bucanero, na Praia do Rosa, da qual é proprietário.

Depois de passar o Réveillon com a casa lotada de hóspedes, o final de semana festivo não poderia ser melhor. Bocão foi presenteado com um domingo de muito sol para comemorar mais um ano de vida com uma das vistas mais lindas da praia.

