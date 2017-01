Brasileiros criam plataforma para compartilhar dicas de Nova York

Além do Central Park

Não importa quanto tempo dure a estada em Nova York, sempre tem alguma novidade surgindo ou um lugar que fica de fora do roteiro. Pensando nisso, quatro brasileiros radicados na cidade decidiram compartilhar experiências que só se aprende morando por lá. As gaúchas Carol Matzenbacher, Candice Carvalho e Gabi Branco se juntaram ao paulista Artur Gelumbauskas para criar a plataforma NYlikealocal, que conta com site e perfis nas redes sociais para manter os apaixonados por Nova York informados de tudo que acontece por lá.

As dicas vão desde parques além do Central Park, passando por restaurantes de culinária exótica até maneiras de evitar fila em restaurantes concorridos.

– Os mercados gourmets vão muito além do consagrado Chelsea Market, da praça de alimentação do hotel Plaza e do histórico Gansevoort Market. Uma boa dica é o Gotham West Market, uma praça de alimentação que fica na beira do Rio Hudson (na altura da Times Square), reunindo 10 lojinhas de restaurantes locais – conta Carol.

Em oito meses, a internet ficou pequena para a turma, e o próximo passo é oferecer roteiros guiados para os visitantes. As opções vão desde passeios fotográficos por pontos inusitados da cidade até bar hopping com quem conhece muito bem os melhores endereços para beber na cidade que nunca dorme.

