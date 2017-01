Café do Porto da Padre Chagas recebe exposição de Eneida Serrano

18 imagens

Aproveitando o clima do verão, o Café do Porto, na Padre Chagas, recebe a exposição Praianas, da artista gaúcha Eneida Serrano. O trabalho é fruto do especial interesse pelo registro do patrimônio histórico como expressão de identidade. Até 30 de janeiro, 18 fotos estarão expostas por lá.

Eneida Serrano trabalhou como fotógrafa em revistas como Veja, IstoÉ e Marie Claire. A fotógrafa usa a câmera do telefone celular para desenvolver a maior parte do seu trabalho, difundindo a ideia de que a fotografia depende mais do olhar do autor, do conhecimento da linguagem e da sua intenção – e menos do equipamento utilizado.



Leia mais:

Z Café cria modelo próprio de "takeaway" com totem para autopagamento

Bela Vista Café Colonial abre as portas de sua unidade em Porto Alegre

Conheça a Mood, cafeteria sem glúten e sem lactose de Porto Alegre