Carolina Ely realiza terceira edição do #ProjetoSorriaMais

Já está marcada a terceira etapa do #ProjetoSorriaMais, ação social realizada por Carolina Ely em instituições de caridade do Estado. No dia 19, a ortodentista realizará uma palestra na Casa de Apoio Madre Ana, idealizada pelas Voluntárias Pela Vida, para receber e apoiar as famílias dos pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre durante o tratamento. Informações e kits com produtos de higiene oral serão levados às crianças e familiares.

A ação social é movimentada pelas redes sociais: a cada foto postada no Facebook ou Instagram com a hashtag #ProjetoSorriaMais, itens de saúde bucal são doados a quem precisa.

Na primeira etapa, realizada em 2016, a instituição Pão dos Pobres foi ajudada. Na segunda, foi a vez do Instituto do Câncer Infantil.

