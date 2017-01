Casa Roubadinhas, em Atlântida, será lançada em festa para convidados

Novidade no Litoral

A festa de inauguração da Casa Roubadinhas, de Laura Bier Moreira, será na noite deste sábado (07/01), no Las Ramblas, em Atlântida. Foram distribuídos 200 convites para o evento, que contará com bar de Corona, Sucos do Bem e drinks não alcoólicos com Red Bull.

Bicicletas oferecidas pela Uber e beach tennis são algumas das atividades que compõem a estrutura fixa do local. Além disso, uma agenda de atividades físicas com aulas de yôga, kangoo, pilates e funcional será divulgada nas redes da plataforma.



E os planos da empresária para 2017? Colocar uma Casa Roubadinha em Porto Alegre e na Serra.

Laura Bier Moreira Foto: Carol Zatti / Divulgação

