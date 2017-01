Cesar Paz se afasta da AG2 Nurun para trabalhar em novos projetos no Rio Grande do Sul

Vida de empreendedor

É impressionante a capacidade que algumas pessoas têm de se reinventar. Depois de deixar a função de CEO e assumir a posição de presidente do Conselho da AG2 Nurun, agência nativa digital gaúcha com receita de R$ 50 milhões em 2016 e adquirida pelo grupo Publicis em 2010, Cesar Paz se afasta definitivamente da empresa que criou para investir e trabalhar em novos negócios no Rio Grande do Sul.

– Fala-se muito em crise, mas existem pessoas como eu que querem ficar em Porto Alegre e querem investir no desenvolvimento regional. Estamos aqui prestando serviços para qualquer lugar do mundo – disse o empresário.

A Alright, Delta, DEx01, Zeeng, MPQuatro e Minovelt formam um ecossistema de empresas inovadoras com sinergias entre si e atuam nas áreas de adtech, conteúdo, design, data science e serviços diversos. Em todas elas, Paz fez investimentos com sócios que comungam a sua visão inovadora e o empreender coletivo:

– É uma visão de negócio contemporânea dividir competências específicas em pequenas estruturas. A tendência permite mais agilidade e flexibilidade, características difíceis de se ter em empresas de grande porte.

Paz segue também no Advisory board da Seekr de Blumenau e da Digital Business, além de manter atividades acadêmicas na Unisinos.



Leia mais:

Encontro em Porto Alegre apresenta novidades para o mercado de festas

Marca St. Trois estreia no Espaço Teaser, em São Paulo

Jornalista Mauren Motta cria guia ilustrado de moda e estilo