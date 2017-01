Chef Flavinha Mello lança perfil no Instagram para compartilhar dicas

Novidade gastronômica

De iPhone 6 em punho e com uma curadoria afiada, a chef Flavinha Mello reuniu os amigos para lançar seu novo xodó: o Gastrometidos. O perfil no Instagram mostra lugares que a gaúcha aprova e serve como uma espécie de guia, com feiras, comida de rua e restaurantes. As imagens são clicadas no smartphone de Flavinha, que virou uma referência para seu núcleo de conhecidos.

– É uma forma também de valorizar meus colegas de profissão e os trabalhos lindos que eles fazem. Fico feliz em compartilhar.



