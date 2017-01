Claudia Bartelle e Alessandra Ponzi dão dicas para curtir Punta del Este

#dicasdepunta

Vamos com mais dicas de Punta del Este. Dessa vez, quem sugere lugares para curtir o balneário uruguaio é Claudia Bartelle e Alessandra Ponzi:



"Para mim, um lugar maravilhoso em Punta é a Bodega Garzón. Um lugar lindo, com uma vista incrível, único e com uma gastronomia espetacular. Você pode agendar um tour e degustar os variados vinhos e azeites de oliva. O Reserva Garzon Pinot Noir está espetacular! Vale o passeio!" (Claudia Bartelle)

"Restaurante Nam, que fica na estrada de José Ignacio, é a cara de Punta. Cheio de bangalôs na areia, iluminação a base de velas e uma baita fogueira no meio de tudo. O ambiente é rústico e, ao mesmo tempo, cheio de detalhes. Mas tem que ficar atento no trajeto e na explicação de quem já conhece o caminho, pois não tem placa nem sinalização, então, é quase uma aventura chegar lá – mas o astral do local vale toda a função." (Alessandra Ponzi)



Leia mais:

Lívia Machado e Carol Teixeira dão dicas para curtir Punta del Este

Grupo TE2 escolhe a Casapueblo para realizar sua primeira festa em Punta

Réveillon La Fiesta Punta recebe DJ Erick Morillo e a dupla Jesus Luz e L'Adour