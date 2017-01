Coluna visita Vanessa Leite e mostra como é a casa e a rotina da nutricionista

Mi Casa, Su Casa

É verdade que a coluna circula, de segunda a segunda, entre coquetéis, jantares, aniversários e comemorações diversas pela cidade. Entre um encontro e outro, conhecemos pessoas novas, ouvimos boas histórias e fotografamos pautas para as páginas de Zero Hora. No Mi Casa, Su Casa, mudamos de cenário: visitamos quem faz acontecer para mostrar como é a casa e a rotina de algumas das figuras mais bacanas do Estado. Quem estreia é a nutricionista Vanessa Leite.



Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Do alto da cobertura no 11º andar, o bairro Bela Vista, a Av. Nilo Peçanha e as quadras esportivas do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, estão aos pés de Vanessa Leite. Morando na nova casa há pouco mais de três meses, a nutricionista, heavy user de mídias sociais e conhecida por lançar dietas da moda, apressa-se a explicar a decoração: garante que ainda não está 100% pronta. Mas, aos olhos da visita, parece impecável com sua paleta de tons branco e dourado.

– A escolha do projeto da casa foi toda minha. É engraçado, mas a única parte que não decorei foi a cozinha, porque quem mais comanda as panelas aqui é o Diego (Gonçalves, marido da nutri).

Como destaca a mãe da anfitriã, a terapeuta Carmen Franzen, que acompanhou de perto a entrevista, "cada detalhe da casa tem uma história por trás". Caseira, Vanessa não hesita quando questionada sobre seu lugar preferido na casa:

– O sofá, com certeza!

Na sala, além de receber pessoas queridas para conversar, Vanessa gosta de brindar em grande estilo – e sem exagero.

– Bebida alcoólica só se for em pequena quantidade e com muita qualidade.

Apreciadora de espumantes e vinhos, ela mantém uma adega que abriga um pequeno tesouro com rótulos trazidos de viagens, além de presentes de pacientes e amigos. Não à toa, Vanessa criou a badalada Dieta do Champagne, que conta com pequenas doses controladas na rotina alimentar. Mas, afinal, de onde surgiu essa ideia?

– Quando era pequena, observava que as mulheres magras eram sempre as que fumavam, o que faz muito mal à saúde, ou que bebiam champagne. Então, comecei a pesquisar e descobri que, quando aliada a outros fatores, o champagne pode auxiliar no emagrecimento.

Porém, Vanessa ressalta: é preciso estudar cada histórico e comportamento do paciente, e nada substitui o acompanhamento nutricional periódico.

A Barbie e o gigante verde

Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

A conversa flui facilmente quando o assunto é casamento. Se as televisões exibem um clipe de fotografias de bons momentos do casal (que se conheceu no consultório de Vanessa), um móvel no quarto serve de base para uma boneca Barbie vestida de noiva e um Incrível Hulk. A dupla representa a união de Vanessa e Diego.

– Mandamos fazer as roupas com o mesmo tecido das que usamos no dia do casamento. Na festa, os bonecos chamaram muito a atenção dos convidados, que fizeram muitas fotos com eles – conta ela.



