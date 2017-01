Confira dicas de lazer e gastronomia para curtir Punta del Este 

#dicasdepunta

Vamos a mais dicas para curtir o litoral de Punta del Este em grande estilo!



"Não dá para fugir do tradicional: fim de tarde com waffle de doce de leite no L'Auberge." (Valentino Magno)



"Recomendo o La Suzana, playa Vik. Amo por reunir o que de mais bacana o Uruguai tem, de uma forma natural e descontraída. Ambiente rústico e acolhedor à beira-mar, contando com o melhor clericot e pôr do sol. Adoro esse lugar por ser mais low profile." (Cris Satt)



"Minha dica é passar uma tarde na piscina do Fasano bebendo um bom vinho rosé e curtindo a vista incrível do lugar. A piscina é um show a parte, construída entre pedras. A comida é maravilhosa, como em todos os restaurantes do grupo, porém, o cardápio é reduzido." (Anapaula Chitto)



"Para mim, o Enjoy Conrad é o ponto alto de PDE, a cereja do bolo. O conjunto de entretenimento é completo, com restaurantes, shows, pista de dança OVO, gente bonita e bem vestida. Tudo dentro de uma infraestrutura de primeiro mundo." (Tiago Escher)



