Conheça Paula Brenner, artista que retrata pets em telas

Arte de quatro patas

A pequena sala que antes a publicitária e empresária Paula Brenner chamava de escritório passou a ganhar uma nova definição há quase dois anos, quando telas com retratos de cães começaram a figurar entre pastas e papéis. À medida que o trabalho da artista foi ganhando alcance via rede sociais e virando pauta nas rodinhas de conversa, Paula viu o ambiente de trabalho de casa se transformar, naturalmente, também em um ateliê. E tudo isso não teria acontecido se não fosse pelo Tobias, o boxer branco que estrelou o primeiro quadro da nova fase da dona.

— Eu pintei o quadro do Tobias sem pretensão. Compartilhei nas redes sociais e as pessoas começaram a pedir quadros de seus cães. Então, comecei a me dedicar ao mercado de pets — conta a artista.

O primeiro contato de Paula com a pintura foi antes dos 10 anos, mas o impulso que ela precisava para se dedicar mais à arte veio da mãe, mais de cinco anos depois:

— Eu estava indo morar no Exterior pela primeira vez e não tinha me organizado para economizar dinheiro. Aí, minha mãe disse que me ajudaria comprando os quadros que eu pintasse — diz Paula, que já colocou suas iniciais em mais de 30 telas com retratos de pets.

Foto: André Ávila / Agencia RBS

O tamanhos dos quadros variam de 30cmX30cm até 60cmX90cm, o maior já pintado. Paula aceita encomendas, guiando-se por uma foto do animal para pintar, e não nega que redes sociais como Instagram e Facebook têm ajudado muito na divulgação das obras, apesar de considerar a arte apenas um hobby conciliado com o trabalho.

— Eu estou deixando as coisas acontecerem. Acho que o mercado de pets tá crescendo muito e até penso e, de repente, começar a explorar estampas e produtos com animais — confessa a artista.

