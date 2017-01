Corta-corta do Iguatemi Porto Alegre vai até sábado

Liquida

Lojas de todos os segmentos do Iguatemi Porto Alegre estarão com descontos de até 70% até o próximo domingo (08/01). O tradicional "corta-corta" do shopping começou nesta quarta-feira (04/01) e oferece aos clientes, além dos descontos, estacionamento isento das 19h às 22h.

Até a praça de alimentação está com ofertas! Restaurantes como Coco Bambu, Petiskeira, Fratello Sole, Casa Villaggio e Z Café oferecem preços promocionais em buffets e pratos selecionados.

