Diretora Mirela Kruel apresenta curta filmado em Cachoeira do Sul

Cinema gaúcho

Depois do seu primeiro longa-metragem, O Último Poema, que será exibido nesta quinta-feira (12/01), às 15h, no Santander Cultural, a diretora Mirela Kruel está de volta, desta vez, com o curta Sobre Sonhos e Águas.

Filmado em Cachoeira do Sul, no centro do Estado, a história, inspirada na poesia de Emile Verhaeren e no mito de Caronte, traz um barqueiro, interpretado pelo ator gaúcho e diretor de teatro Júlio Saraiva, e fala sobre sua relação com o fluir de um rio como metáfora da desesperança. A voz é da atriz Nathalia Timberg, convidada especial.



