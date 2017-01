Dublê de Leonardo DiCaprio teria sido contratado por agência para passar o final de ano em Trancoso

Tudo truque

Só se fala nisso no país: a agência paulista Haute teria sido a responsável por contratar um dublê de Leonardo DiCaprio para atrair a atenção da mídia para Trancoso no Réveillon. Todo mundo embarcou na história – mas, como ninguém gosta de ser feito de bobo – o público ficou bastante frustrado com a armação.

A coluna recebeu até um e-mail com a foto ao lado da assessoria Coletiva de Comunicação, contratada pela agência, e o seguinte texto: "Leonardo Di Caprio já está em Trancoso! A cidade, que recebe há oito anos as festas da agência Haute, foi a escolhida pelo ator, que acaba de ser flagrado curtindo a Praia do Rio Verde".



