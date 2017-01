Em temporada nos Estados Unidos, Eduardo Santos idealiza projetos com marcas internacionais

Na terra do Tio Sam

O empresário gaúcho Eduardo Santos está em Miami, onde fixa moradia até março. Na agenda, uma maratona de projetos e eventos nos Estados Unidos com marcas internacionais, passando pela semana de moda de Nova York, além de lançamentos de coleções e shootings de marcas brasileiras na terra do Tio Sam. Para 2017, uma linha de sapatos, roupas e joias com a curadoria do empresário são algumas das novidades já confirmadas.



Leia mais:

Xangri-Lá recebe Hed Kandi, label com edições em Punta del Este e Nova York

Carolina Ely realiza terceira edição do #ProjetoSorriaMais

Bocão Pegoraro comemora aniversário na Quinta do Bucanero, na Praia do Rosa