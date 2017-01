Empreendedoras do mercado de festas de Porto Alegre se reúnem para apresentar novidades

Tudo junto e misturado

Estilista Greice Antes participará do evento Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Nesta quarta-feira (11/01), o número 193 da Rua Paulino Teixeira ficará pequeno para receber um time de empreendedoras do mercado de festas de Porto Alegre. A estilista Greice Antes, junto da Omelette Eventos, de Camila Joner e Cristiana Coufal Wengrover, As Magnólias – aluguel de louças, objetos e móveis —, de Ana Toledo e Adriana D¿Azevedo Silveira, e a Ioiô, que trabalha com aluguel de roupas para ocasiões especiais, de Joice e Priscila Manjabosco, receberão amigos para apresentar o negócio que busca facilitar a organização de eventos comemorativos pela frente.



