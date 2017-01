Famosos curtem festa com DJ Vintage Culture em Trancoso

Enquanto isso, na Bahia

Sexta-feira (30/12) foi a vez do DJ e produtor brasileiro Vintage Culture comandar a festa no Cafe de La Musique Trancoso, casa dos sócios Álvaro Garnero, Kako Perroy e Jeffrey Jah. Famosos como Mariana Rios, Caio Castro, Gil Coelho, o estilista Ricardo Almeida, as modelos canadenses Lilian Leopold e Anastasia Bondarenk, a brasileira Sofia Resing, além das "angels" da Victoria's Secret Laís Ribeiro e Jasmine Tookes marcaram presença no evento.

Com um estilo musical que mistura Big Room com Deep House, o set list do DJ uniu sucessos que o acompanham na carreira, como Blue monday (New Order), Another brick in the wall (Pink Floyd), Bete Balanço (Cazuza) e Bidolibido (Fernanda Abreu). A apresentação de duras horas de Vintage Culture contou ainda com show de luzes e fogos de artifício.

Confira mais fotos da noite:

DJ Vintage Foto: Charles Naseh / Divulgação

Jerome Duran Foto: Charles Naseh / Divulgação

Ricardo Almeida e Fran Siqueira Foto: Charles Naseh / Divulgação

Lilian Leopold e Anastasia Bondarenko Foto: Charles Naseh / Divulgação

Alvarinho Foto: Charles Naseh / Divulgação

Caio Castro e Gil Coelho Foto: Charles Naseh / Divulgação

Gil Coelho Foto: Charles Naseh / Divulgação

Thiago Pereira e Ricardo Mansur Foto: Charles Naseh / Divulgação

Sofia Resing Foto: Charles Naseh / Divulgação