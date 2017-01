Famosos curtem terceira festa da temporada do Réveillon Maraú

Presenças VIPs

A praia de Taipú de Fora foi cenário para o terceiro dia de agito da temporada do Réveillon Maraú. A festa Gandaia, realizada na quinta-feira (29/12), no Península Beach Club, contou com a presença de famosos, que curtiram um noite ao som de música brasileira. VIPs como Isis Valverde e o namorado, André Resende, Aline Fanju, Julianne Trevisol, Artur Aguiar e João Baldesserine passaram por lá.

Confira mais fotos:

Henrique Guimarães e Juliana Schalch Foto: Divulgação / Divulgação

Bruno Saraiva e Tatiana Kochi Foto: Divulgação / Divulgação

Daniel Becker Foto: Divulgação / Divulgação

Betina Schmidt Foto: Divulgação / Divulgação

Barbara Justo Foto: Divulgação / Divulgação