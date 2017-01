Febre nos anos 1990, shower slides retorna aos pés de quem busca conforto

It shoe

Chinelos de tira larga, ou shower slides, foram sucesso na década de 1990, mas, para o pessoal que curte o verão em Punta del Este, eles estão de volta. A coluna encontrou o modelo no pé de turistas, combinando com looks descolados, nos mais diversos pontos do balneário uruguaio.



A administradora Eliane Louise Ciulla foi flagrada com um par preto envernizado. No porto de Punta, também encontramos um modelo com uma plataforma, parecendo super confortável.



Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Desenhado pela Adidas nos anos 1960, o chinelo foi desenvolvido originalmente para a seleção de futebol alemã. Mas se popularizou mesmo na década de 1990, principalmente entre o público jovem. Ainda em 2013 e 2014, o it shoe voltou a dar as caras em grandes semanas de moda.

