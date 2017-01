Felipe Boito conhece Francis Mallmann e experimenta delícias preparadas pelo renomado chef

Encontro inspirador

Em férias no Uruguai, o gaúcho Felipe Boito, empresário à frente da plataforma Meu Rango do Dia, reservou um dia para jantar no renomado restaurante Garzon, do famoso chef argentino Francis Mallmann. O que ele não esperava era conhecer pessoalmente o proprietário do lugar, autor do livro Siete Fuegos e personagem do documentário Chef's Table, da Netflix.

O encontro se deu em meio às gravações e fotos para uma campanha da marca americana Best Made Company.

— Falei o quanto o admirava e o quanto ele havia sido importante como referência para minha inspiração na cozinha. A partir daí, foi um espaço de tempo mágico, assistindo ele cozinhar em uma prancha de ferro sob brasas — conta Boito.

O empresário ainda experimentou as delícias preparadas por Francis: pão com maionese de alho e limão siciliano, avocado e tomates. Tudo tostado na chapa com azeite de oliva. "Uma magnífica explosão de sabores", definiu ele.

Foto: Divulgação / Felipe Boito

