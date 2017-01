Fernanda Cornely, Patti Leivas e Guga Garcia dão dicas para o verão em Punta del Este

#dicasdepunta

E vamos com mais dicas de veraneio em Punta del Este! Para quem segue no balneário uruguaio, a sugestão de programação para a noite de hoje é curtir a boate Ovo, do Conrad, com os DJs argentinos da dupla Tale of us.



"Um dos lugares mais fascinantes fica escondido em uma rua de terra escura, aproximadamente 1 km depois da entrada para José Ignácio. O Restaurante Marismo tem chão de areia, mesas rústicas entre fogueiras, sempre ao som de uma agradável música. Um dos pratos mais conhecidos é o cordeiro cozinhado em fogo lento. Fica na Rodovia 10 km, 185. Abre na alta temporada. Para reservas, o telefone é (598) 4486-2273." (Fernanda Cornely)



"Quando na Casa Pueblo, faça um favor a si mesmo: pare em uma das mesinhas do restaurante e peça um clericot próximo à hora do pôr do sol... certamente uma das paisagens mais emocionantes da minha vida e uma sensação de plenitude." (Patti Leivas)



"Em Laguna Escondida, o Lagoon é um dos beach lounges mais requisitados de Punta del Este. Situado na praia de José Ignácio, o restaurante e parador tem o sushi como uma de suas especialidades. Também é palco de grandes festas e sunsets." (Guga Garcia)



