Ferrari bate recorde de vendas no Brasil em 2016

A Ferrari divulgou recentemente seu balanço anual e, ao que tudo indica, na história da marca italiana, nunca se vendeu tantos carros de luxo no Brasil. Foram comercializados no país cinco modelos em novembro – o mais barato, o California, custa cerca de R$ 2 milhões – e mais de 20 no decorrer de 2016. Os números ressaltam o sucesso da montadora em comparação a 2015, quando as vendas ficaram em 11.



