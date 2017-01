Gabriel, O Pensador será atração do Palco Complex, no Planeta Atlântida

Espaço jovem

O Complex firmou parceria com o Planeta Atlântida na curadoria artística no camarote em 2017 com um desafio: montar um lineup de atrações que conversasse com o público das duas marcas, e o conceito do complexo formado pelo Bar1, Bar2 e Pista 3 será emprestado ao espaço VIP do festival durante os dias 3 e 4 de fevereiro. Dentre as marcas que se juntaram ao Palco Complex estão a Feijoada com Samba, evento sem local próprio que alia gastronomia e samba em Porto Alegre.

O Deck 22, quiosque localizadona beira da praia de Xangri-Lá e presente às sextas e sábados no Bar1, anunciará o show de Gabriel, O Pensador. Com caipirinhas e rótulos de cerveja, a aposta é que o local vire point dos mais jovens.



