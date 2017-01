Galeria: Dani Calil comemora aniversário em Atlântida

#DaniCalilBDay

Dani Calil Foto: Thiago Ourique / Divulgação

O final de semana foi de festa para a empresária de moda Daniela Calil, que comemorou aniversário em uma badalada festa no Maori Beach Club, em Atlântida. No sábado (07/01), antes do Summer Festival, Dani recebeu cerca de 70 amigos na Casa de Praia Maori para um "esquenta".

Confia quem participou da comemoração:

Nana Rude e Bruna Tramontina Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Andre Behs Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Thiago Bittencourt, Matheus Macedo e Ricardo Morsch Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Nelson Quinto Foto: Thiago Ourique / Divulgação

