Galeria: Isis Valverde, Thaila Ayala e outros famosos curtem Réveillon no sul da Bahia

Feliz Ano-Novo

A Península de Maraú, no sul da Bahia, já entrou para o circuito dos Réveillons mais exclusivos e badalados do Brasil. O evento, assinado pelas agências Scheeeins, Orion e TAJ, em parceria com o Península Beach Club, atraiu socialites e famosos como Isis Valverde, Thaila Ayala, Arthur Aguiar, os gêmeos do grafite Gustavo e Otavio Pandolfo, Julianne Trevisol, Amanda Gontijo, Thaissa Carvalho, Ricardo Barbato, entre outros.

Em clima de verão, Isis Valverde, que foi para a festa acompanhada do namorado André Resende, escolheu um look branquinho romântico para usar na virada. A atriz chamou a atenção na pista pela alegria e dançou embalada pelos DJs Lorenzo Caliento, Marcelo Botelho, Manza Show, Beto Ribeiro, Lucce e o live sax de George Israel, ex Kid Abelha.

Confira mais fotos:

Thaissa Carvalho Foto: Cesar Novais

Ricardo Barbato Foto: Cesar Novais

Rafaela Mandeli Foto: Cesar Novais

Otavio Pandolfo e Giselle Batista Foto: Cesar Novais

Marcos Silveira Foto: Cesar Novais

Julianne Trevisol Foto: Cesar Novais

Isis Valverde Foto: Cesar Novais

Giselle e Michelle Batista Foto: Cesar Novais

Arthur Aguiar Foto: Cesar Novais

Fernanda Nobre Foto: Cesar Novais

Fernanda Nobre, Giselle Batista e Rafaela Mandeli Foto: Cesar Novais