Galeria: OVO Beach Club realiza sunset pré-Réveillon em Punta

Agito uruguaio

O 300 Al Mare Sunset Party, evento já tradicional nos finais de ano de Punta del Este, reuniu um pessoal bacana no final da tarde de sexta-feira (30/12) no parador OVO Beach Club, na Playa Mansa, em frente ao Conrad Hotel. Foi o terceiro ano da festa no balneário uruguaio.

A trilha sonora ficou por conta dos DJs Thiago Matthias, Lucas Borchardt e Dutra Vila.

Leia mais:

Isis Valverde, Thaila Ayala e outros famosos curtem Réveillon no sul da Bahia

Maori Beach Club recebe Festeja Atlântida com show de Maiara e Maraisa

Jesus Luz curte Réveillon ao lado de estudante gaúcha em Punta



Confira quem passou por lá:



Marina Ritter Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Mari Eduarda Teixeira Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Barbara Wellausen Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Marcos Caldart Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Enrico Muller e Mariana Kotz Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Mariah Garcia eTatiana Abreu Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Rodolfo Becker Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Laura Lewin Lewinsohn Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Dutra Vila Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Sofia Salvador e Bernardo Palau Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Nicole Feuser Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

João Felipe Justo e Bruna Bitencourt Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Veja em vídeo como foi o festerê: