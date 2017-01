Galeria: Paulinha Ribeiro comemora aniversário em Punta del Este

Bday Girl

Já está virando tradição o aniversário de Paulinha Ribeiro no verão de Punta del Este. Desta vez, a gaúcha reuniu uma turma animadíssima de amigos no badalado parador Bagatelle, em Bikini Beach. Muitos drinks, mesas cheias, piscina animada, DJ e saxofonista deram o tom do fim de tarde. Personagens do Mario Bross, além da Mulher Maravilha, levaram garrafas de champagne e o bolo de parabéns da Voluntária pela Vida.



Fica a dica para quem ainda não conhece o local: o conceito pop up foi inspirado nas já tradicionais casas de St. Tropez e St.Barths, e a programação inclui passar o dia inteiro em um gostoso ambiente de festa acompanhado de boa música e gastronomia.



Veja mais fotos:

Paula Ribeiro

Daniel Bartelle, Antonio Carlos Minuzzi Filho, Alexandre Tarso e Augusto Bartelle

Marja Zaluski

Bettina Becker

Angela di Verbeno e Eduardo Sá

Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Nora Teixeira

Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Xuxa Pires

Mariana Vansuit e Angela di Verbeno

Kelly Borges e Daniel Bartell

Veja em vídeo como foi o festerê: