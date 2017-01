Galeria: Veuve Clicquot realiza festa na Set Atlântida

Constellation Party

Chancelada por uma das marcas de champanhe mais desejada do mundo, a Set Constellation Party by Veuve Clicquot reuniu os renomados DJs Pic Schmitz, L'Adour e o residente Thiago Matthias para animar o público da Set Atlântida. O agito ocorreu na última sexta-feira (13/001) e também foi marcado com mimos da Veuve Clicquot que foram distribuídos durante a noite.



Confira mais fotos:

Anne Penz Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Julia Zardo Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Daniela Pereda Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Kênia Hoffmeister Zabka e Júlia Schneider Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Pic Schmitz Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Marcos Paulo Magalhães, Dutra Vila e Raphael Adour Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Bruna Bittencourt e João Felipe Justo Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Marcos Paulo Magalhães e Julia Dias Dal Magro Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Raphael Adour Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Vitoria Paines e Paula Dal Ponte Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Patricia Poersch e Simone Meller Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Elisa e Rodrigo Ortiz Foto: Felipe Gaieski / Divulgação