Galeria: Wood's Atlântida recebe Grupo Molejo

Fugindo do tradicional

A festa foi com samba na Wood's Atlântida na última sexta-feira (06/01). A casa, conhecida por trazer atrações sertanejas, recebeu o Grupo Molejo para um show com quase três horas de duração. O final da noite ficou por conta dos DJs Victor Piaz e Márcio Ferraz, que fizeram questão de tocar os hits mais conhecidos do verão.



E anota aí: em fevereiro, a Wood's comemora dois anos no Litoral.

Leia mais:

Galeria: MC Leozinho agita festa na Set, em Atlântida

Galeria: Dani Calil comemora aniversário em Atlântida

Galeria: VIPs visitam o 300 Cosmo Beach Club, em Jurerê Internacional



Confira mais fotos de quem passou por lá:

Thais Schirmer Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Matheus Martins Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Vinicius Ambrosi e Kethlin Nogueira Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Tayssa de Almeida Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Cynthia Pires Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Giovanni Lara e Juarez Dutra Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Bruno Centeno Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Gustavo Mallmann Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Litchele Jaeger Foto: Thiago Pitrez / Divulgação