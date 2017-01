Galeria: Xangri-Lá recebe Hed Kandi, label com edições em Punta del Este e Nova York

No litoral gaúcho

O fíndi também foi de glamour no Litoral. A Hed Kandi – label de música eletrônica com edições em Punta del Este e Nova York – aterrissou em Xangri-Lá, na Privilège. Com um time de gaúchas selecionadas para serem embaixadoras da festa, a balada seguiu até as 6h, com os mimos de óculos e leques sendo distribuídos para as convidadas.



Os DJs DashDot, o francês Tito e André Sarate assinaram a trilha do evento.

E tem mais: no próximo final de semana, a festa Summer Beach Love vai reunir na mesma noite o bloco carioca Fica Comigo e o funkeiro Buchecha.

Confira quem marcou presença no evento:

Bruna Muller Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Alexandre Schneider Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Kethlin Nogueira Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Caroline Litvin Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Rodrigo Somorovsky Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Luiza Lawisch Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Lara Tregnago Foto: Thiago Pitrez / Divulgação