Grêmio Náutico União passa a realizar happy hour na sede Ilha do Pavão

Curtir um fim de tarde com os amigos com vista para o principal cartão postal de Porto Alegre, o pôr do sol no Guaíba, ou para uma bela área verde em meio à cidade são opções de happy hour proporcionadas pelo Grêmio Náutico União hoje. O evento na sede Ilha do Pavão é gratuito e aberto também para não associados, a partir das 17h.

O cardápio de petiscos e drinks é preparado pela Saveur de L'amour Gastronomie, com a liderança do chef Vinicius Braun e da nutricionista Andressa Anelo. O som ao vivo fica por conta de Gabriel Melloy, e o acesso ao local é feito por duas barcas do União.



