Grupo TE2 escolhe a Casapueblo para realizar sua primeira festa em Punta del Este

Sunset Lovers

Cerca de 300 pessoas deixaram a praia mais cedo na quarta-feira (28/12) para conferir o pôr do sol na Casapueblo, em Punta del Este. A obra de Vilaró recebeu a Sunset Lovers, festa organizada pelos gaúchos do Grupo Te2 e do La Barra.



O público curtiu o som da sueca Malin Linnea, DJ que é presença confirmada em baladas assinadas por grifes como Dior e Bulgari.

Teve quem brincasse que o lugar estava quase uma "selfielândia" quando o sol começou a pintar as nuvens nos mais diversos tons de vermelho, laranja e amarelo. Todos buscavam o melhor clique daquele que segue sendo o maior espetáculo de Punta: o anoitecer.

Com o aumentar da música, que logo foi aquecida pelo argentino Pico Bussoli, nem os hóspedes do hotel sediado pela Casapueblo resistiram. As sacadas dos quartos viraram espécies de camarotes para quem quis "furar" o agito.



Confira mais fotos:

Felipe Cury e Enrique Celico Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Martina Ritter Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

João Felipe Justo e Bruna Bittencourt Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Theo Felizzola Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Fernanda Pandolfi Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Albert Ling Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Victoria Coufal Foto: Felipe Gaieski / Divulgação