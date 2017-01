Há um ano no mercado, marca gaúcha de moda couro veste famosos e visa expansão em 2017

De Novo Hamburgo

Há um ano, as advogadas Vivian Monte Blanco e Karen Sartori deram o start em um projeto que as fizessem sair do escritório do qual eram parceiras para apostar em algo novo. Fãs de moda e admiradoras de peças em couro, a dupla não demorou para escolher em qual mar começariam a navegar. Lançaram, então, a Effet Leather, marca de Novo Hamburgo que já vestiu as apresentadoras Ana Maria Braga e Janine Borba, do Domingo Espetacular — e, ao que tudo indica, ainda em janeiro, as atrizes Grazi Massafera e Cláudia Raia devem desfilar com peças das gurias na TV.



Ana Maria Braga vestindo calça da Effet Leather no programa Mais Você Foto: Reprodução / Instagram Ana Maria Braga

Ainda se dividindo entre as funções da advocacia e do trabalho à frente da Effet, Vivian e Karen planejam expandir as vendas para outras cidades em 2017, indo além da Região Metropolitana e, quem sabe, começar a alcançar outros Estados. A ideia, segundo elas, é começar a se dedicar exclusivamente à marca assim que conseguirem ter mais estabilidade financeira, principalmente.

— Era uma área que não conhecíamos, então, ainda estamos aprendendo a administrar o negócio. E, assim como outras empresas, também sentimos um pouco da crise — comenta Vivian, que, mesmo assim, não nega o otimismo diante do crescimento da marca.

O negócio que começou com um showroom em Novo Hamburgo já chegou a algumas lojas de Porto Alegre, como a Forwomam e o Espaço Glam. A dupla também fez uma parceria com o site de e-commerce Dress Fit e vende peças pelas redes sociais para fora do Estado.

Foto: Reprodução / Facebook

