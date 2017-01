Japonês Hiroshi Nishiyama e gaúcha Ana Medeiros dançam juntos em espetáculo na Capital

Dance, dance, dance

O bailarino Hiroshi Nishiyama está de malas prontas para voltar a Porto Alegre. O japonês marca presença na Capital para dividir o palco com a bailarina gaúcha Ana Medeiros, pioneira no ensino de butô no Estado. A dupla reapresentará o espetáculo Caminhos pelos Quais – que fez sua estreia em agosto de 2016 no Instituto Ling e, agora, ganha nova apresentação na Casa Cultural Tony Petzhold no dia 11 de fevereiro, às 20h.

A atração encerra o projeto Semana Butoh, que ainda traz workshops e outras intervenções sob a tutela da bailarina gaúcha que, após mais de 20 anos morando em Nova York e se especializando em dança contemporânea pela prestigiada Martha Graham School of Contemporary Dance, se dedica ao ensino do estilo de dança inspirado nas vanguardas europeias do século 20.



Leia mais:

André Abujamra apresenta espetáculo no Theatro São Pedro

Primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres ganhará filme