Joalheria de Nova York tem US$ 6 milhões em joias roubados na noite da virada

No Réveillon americano

O tradicional show da virada da Times Square, em Nova York — um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo —, atraía todas as atenções no Réveillon americano. Tanto que o roubo de US$ 6 milhões da joalheria Gregg Ruth, próximo ao local, foi impercebível, mesmo com a segurança reforçada na região.

Três assaltantes não levaram mais do que poucos minutos para roubar as joias guardadas em um cofre. A polícia suspeita que os responsáveis tinha conhecimento da combinação porque não foram identificados sinais de arrombamento. Câmeras de segurança até flagraram um dos ladrões falando ao celular enquanto abria o cofre.

